Между Благовещенском и Владивостоком снова начнёт ходить прямой поезд

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С 25 июля снова начнут курсировать вагоны в составах пассажирских поездов сообщением Владивосток — Новосибирск и Владивосток — Самара, с прицепкой к поезду Белогорск — Благовещенск. Минимальное время в пути — около 28 часов.

Отправляться группа вагонов будет через день: из Владивостока в Благовещенск 25 и 29 июля, в августе по чётным дням недели, в сентябре по нечётным, а из Благовещенска во Владивосток — 28 и 30 июля, в августе по нечётным, в сентябре по чётным дням недели.

В группе есть купейный и плацкартный вагоны с кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами. Если поток пассажиров увеличится, к группе добавят ещё по одному вагону.

Оформить билет можно на официальном сайте «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов.

Вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо, в пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее четырех раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Постельные принадлежности проходят специальную дезинфекцию.

Во всех поездах дальнего следования есть бесконтактные инфракрасные термометры, пассажиры не менее двух раз в сутки проходят процедуру измерения температуры. Маски и перчатки можно приобрести у проводника.