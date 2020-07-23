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сегодня, 15:25 1

Пятерых амурчан будут судить за серию краж

Пятерых амурчан будут судить за серию краж
Фото: pixabay.com

Полицейские Белогорска задержали пятерых подозреваемых в серии краж. Как сообщает амурское МВД, амурчан подозревают в совершении 10 преступлений.

В ходе расследования установлено, что мужчины похищали имущество из гаражей, отжимая замки ломом. Среди похищенного – инструменты, продукты питания, комплектующие для автомобилей, а также личные вещи.

Полицейские установили место сбыта украденных вещей. Большая часть изъята и возвращена законным владельцам.

В отношении одного соучастника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде. Один фигурант заключен под стражу, ещё один участник ОПГ отбывает наказание за другое преступление.

Дело направлено в суд. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к подобным преступлениям в других районах области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    1 час назад

    всё приехали ребятки

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