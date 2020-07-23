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сегодня, 14:12 0

Амурскую область завтра зальёт дождями

Амурскую область завтра зальёт дождями
Фото: unsplash.com

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра на севере области ожидается облачная с прояснениями погода, дожди с грозами, по северо-западу сильные дожди. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 19 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +16°C…+21°C, днем +25°C…+30°C.

На юге региона пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью местами по области туман. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура ночью +16°C…+21°C, днем +25°C…+30°C.

В Благовещенске во второй половине ночи небольшой дождь, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура ночью +20°C…+22°C, днем около +30°C.

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#погода

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