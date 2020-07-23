Новорождённым детям будут выдавать СНИЛС автоматически

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У родителей, дети которых появились на свет с 15 июля 2020 года, исчезла необходимость обращать в ПФР и МФЦ для получения индивидуального лицевого счёта малыша. Теперь он будет присуждаться ребёнку автоматически на основании информации, полученной пенсионным фондом из ЗАГСа. Информация о СНИЛСе будет поступать в личный кабинет матери на сайте Госуслуг, сообщает пресс-служба пенсионного фонда РФ.



Амурчанкам, которые в ближайшее время собираются родить, советуют зарегистрироваться на портале Госуслуг, если они ещё этого не сделали. Матери, у которых нет личного кабинета на этом сайте, смогут получить СНИЛС ребёнка традиционным способом, обратившись в клиентские службы ПФР и МФЦ.

Прежний порядок сохраняется и для семей, которые усыновили ребёнка, так как кроме них предоставить информацию некому.

Уведомление о получении новорождённым СНИЛС можно получить смс-сообщением или по электронной почте. Для этого достаточно выбрать соответствующие настройки в личном кабинете на сайте Госуслуг.