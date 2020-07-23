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сегодня, 13:26 1

В Белогорске военного оштрафовали на 200 тысяч за повторную езду в пьяном виде

В Белогорске военного оштрафовали на 200 тысяч за повторную езду в пьяном виде
Фото: pixabay.com

В Белогорске за повторную езду в пьяном виде осудили военнослужащего. Предварительным следствием и судом установлено, что вечером 13 мая мужчина катался по городу на своем автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Когда его остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что военный ранее уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде.

Приговором суда военный был признан виновным. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили водительских прав на два с половиной года, сообщает ВСО СК России по Белогорскому гарнизону.

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#военные #закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Зая

    Зая
    1 час назад

    Сколько он должен людей убить в состоянии алкогольного опьянения, чтобы его отправили в отставку?

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