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23июля
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сегодня, 13:08 0

Амурская область готовится к уборочной кампании

Амурская область готовится к уборочной кампании
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В сельскохозяйственных организациях Приамурья заканчивается подготовка комбайнов к осенней кампании. На уборке ранних зерновых задействуют более 1 600 машин, сообщает пресс-служба правительства области.

Субсидирование части затрат на приобретение техники позволили аграриям значительно обновить часть комбайнового парка. За последние пять лет сельхозтоваропроизводители приобрели более 850 зерноуборочных комбайнов. В первом полугодии этого года фермеры купили 30 единиц спецтехники.

Сейчас хозяйства продолжают готовить уборочную технику к полевым работам. Часть машин подготовили осенью и зимой. До начала уборки зерновых остаётся подготовить менее 200 комбайнов, готовность валковых жаток составляет 100 %.

В целом по области сельхозпредприятия готовы на 90 %. Полностью подготовлены комбайны в хозяйствах Архаринского, Белогорского. Благовещенского, Завитинского и Зейского районов, более 90% готовность комбайнов в Ивановском, Константиновском, Мазановском и Октябрьском районах.

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#сельское хозяйство

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