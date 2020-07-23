Амурская область готовится к уборочной кампании

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В сельскохозяйственных организациях Приамурья заканчивается подготовка комбайнов к осенней кампании. На уборке ранних зерновых задействуют более 1 600 машин, сообщает пресс-служба правительства области.

Субсидирование части затрат на приобретение техники позволили аграриям значительно обновить часть комбайнового парка. За последние пять лет сельхозтоваропроизводители приобрели более 850 зерноуборочных комбайнов. В первом полугодии этого года фермеры купили 30 единиц спецтехники.

Сейчас хозяйства продолжают готовить уборочную технику к полевым работам. Часть машин подготовили осенью и зимой. До начала уборки зерновых остаётся подготовить менее 200 комбайнов, готовность валковых жаток составляет 100 %.

В целом по области сельхозпредприятия готовы на 90 %. Полностью подготовлены комбайны в хозяйствах Архаринского, Белогорского. Благовещенского, Завитинского и Зейского районов, более 90% готовность комбайнов в Ивановском, Константиновском, Мазановском и Октябрьском районах.