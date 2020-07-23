Амурская область экспортировала более 320 тысяч тонн сельхозпродукции

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Амурский Россельхознадзор проверил более 320 тонн семян и овощей на наличие вредителей. По информации пресс-службы ведомства, 160 тысяч тонн продукции отправились в другие регионы России. Такое же количество прошло проверку при вывозе из страны.

Наибольшую часть поставок в другие регионы составили семена сои, соевого шрота и зерна продовольственной пшеницы. В числе продукции также мука соевая, зерно кукурузное, жмых соевый, крупы — гречневая, перловая, ячневая и пшеничная, овёс, овощи и кормовые смеси.

Продукция из Приамурья транспортировалась, в том числе, отдалённые и труднодоступные регионы — Магаданскую область, Камчатский край, Республику Саха и другие.

На экспорт в другие страны отправлено 160 тысяч тонн сои, семян рапса и соевых шрота и масла. Основным импортёром является Китай.