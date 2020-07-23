Фасады двух библиотек Благовещенска украсит художественная подсветка

Фото: благовещенск.рф

На этой неделе в Благовещенске начнутся подготовительные работы по устройству архитектурного освещения двух городских модельных библиотек. Это молодежная библиотека имени Чехова и библиотека искусств.

Для освещения используют 52-ваттные прожекторы. Они будут светить сверху вниз нейтральным белым светом.

– У библиотеки искусств на улице Ленина будут подсвечены и книги на фасаде, и каждое окно мы выделим метровым светильником. Входная зона библиотеки имени Чехова на ул. Комсомольской будет яркой, ее мы подсветим метровым светильником, чтобы в зимнее время вход было видно издалека», – рассказал Евгений Гамерман, руководитель подрядной организации.

Завершить работы планируется в середине августа, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, «Чеховка» преобразилась в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». Библиотеку отремонтировали и обеспечили современным высокотехнологичным оборудованием.

Библиотеку искусств, которая тоже станет модельной, отремонтируют в этом году. Вокруг нее обновят прилегающую территорию и фасад, который украсят конструкции в виде книг и художественная подсветка.