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сегодня, 11:30 2

У кинотеатра «Благовещенск» поселятся мультперсонажи

У кинотеатра «Благовещенск» поселятся мультперсонажи
Фото: благовещенск.рф

На территории кинокомплекса «Благовещенск» поселятся Человек-паук, миньоны, Кунг-фу Панда, Маша и Медведь и другие герои популярных детских мультфильмов. Их изображают на балке, к которой крепятся качели.

Руководство кинотеатра «Благовещенск» решило добавить красок месту, которое начали благоустраивать в прошлом году.

– Я как собственник кинотеатра увидел, что администрация города сделала напротив кинотеатра классный сквер. Всё очень здорово и детей полно. Поэтому я предложил разрисовать эту балку граффити. Думаю, что это понравится молодежи, – рассказал Павел Буря.

Для воплощения идеи пригласили профессионального художника-граффитиста, который, в том числе, разрисовывал крупные здания в Москве, участвовал в конкурсах различных уровней. Закончить работы художник планирует в первых числах августа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Кроме того, на стену кинотеатра, которая «смотрит» на этот сквер, у руководства кинотеатра тоже есть планы. В ближайшем будущем там изобразят популярных советских режиссёров, родившихся в Амурской области. Это Леонид Гайдай, уроженец Свободного, и Валерий Приемыхов, родом из Белогорска. Также здесь появятся персонажи их фильмов.

Напомним, что сквер у кинотеатра начал преображаться в прошлом году. Там уложили тротуар, полимерное покрытие, установили стилизованные арки, лавки, урны, провели освещение, а также сделали газоны. Кроме того, рабочие отреставрировали стелу со стороны улицы Зейской.

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#дети #отдых

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    48 минут назад

    Сейчас иск от правообладателей получат за использование образов героев без согласия...

  • Odissey

    Odissey
    37 минут назад

    Ещё бы оставшуюся часть лестницы отремонтировали и тротуар наверху.

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