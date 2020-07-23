У кинотеатра «Благовещенск» поселятся мультперсонажи

Фото: благовещенск.рф

На территории кинокомплекса «Благовещенск» поселятся Человек-паук, миньоны, Кунг-фу Панда, Маша и Медведь и другие герои популярных детских мультфильмов. Их изображают на балке, к которой крепятся качели.

Руководство кинотеатра «Благовещенск» решило добавить красок месту, которое начали благоустраивать в прошлом году.

– Я как собственник кинотеатра увидел, что администрация города сделала напротив кинотеатра классный сквер. Всё очень здорово и детей полно. Поэтому я предложил разрисовать эту балку граффити. Думаю, что это понравится молодежи, – рассказал Павел Буря.

Для воплощения идеи пригласили профессионального художника-граффитиста, который, в том числе, разрисовывал крупные здания в Москве, участвовал в конкурсах различных уровней. Закончить работы художник планирует в первых числах августа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Кроме того, на стену кинотеатра, которая «смотрит» на этот сквер, у руководства кинотеатра тоже есть планы. В ближайшем будущем там изобразят популярных советских режиссёров, родившихся в Амурской области. Это Леонид Гайдай, уроженец Свободного, и Валерий Приемыхов, родом из Белогорска. Также здесь появятся персонажи их фильмов.

Напомним, что сквер у кинотеатра начал преображаться в прошлом году. Там уложили тротуар, полимерное покрытие, установили стилизованные арки, лавки, урны, провели освещение, а также сделали газоны. Кроме того, рабочие отреставрировали стелу со стороны улицы Зейской.