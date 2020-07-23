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23июля
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сегодня, 11:02 31

Новым мэром Благовещенска стал Олег Имамеев

Новым мэром Благовещенска стал Олег Имамеев
Фото: www.blagduma.ru

По итогам только что завершившегося голосования мэром Благовещенска избран Олег Имамеев. Депутаты отдали за его кандидатуру 21 голос, 2 воздержались, 1 бюллетень был пустой

Всего в голосовании приняли участие 24 депутата.

Олегу Имамееву 46 лет, он родился в селе Константиновка Амурской области, получил образование в Благовещенском сельскохозяйственном институте, освоив специальность «инженер-электрик». С 1997 по 1999 года проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, в 2012 году завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2005 году был избран депутатом Благовещенской городской думы IV, V и VIсозывов. С сентября 2014 по июль 2019 года был депутатом законодательного собрания Амурской области VII созыва. До выборов Олег Имамеев работал первым заместителем мэра Благовещенска.

Просмотров всего: 2334

#городская власть #выборы #мэрия

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Комментарии
Показать все (31)
  • inoy

    inoy
    1 час назад

    отмечать будут со стрельбой в воздух???

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Неожиданно

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Непредсказуемо

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Ну наконец-то закончилось это шоу.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Всего в голосовании принял участие 24 депутат" - один, что ли? )))

  • йошкин кит

    йошкин кит
    1 час назад

    Как неожиданно

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Поздравляем и ждем работы во благо города.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Ну, Поздравляем, чё!!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    не легитимный мэр-не будет у него народной любви

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    не легитимный мэр-не будет у него народной любви

  • МояМишель

    МояМишель
    1 час назад

    А отчество у Олега есть?

  • Ольга К

    Ольга К
    1 час назад

    Гатауллович

  • I77

    I77
    1 час назад

    Кто бы сомневался!

  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    Батюшки, какая неожиданность.

  • I77

    I77
    1 час назад

    Давай Гатауллович, по русски как? Геннадьевич? на благо народа нашего города!

  • aleeex

    aleeex
    1 час назад

    Инженер-электрик -> Российская академия при президенте России -> депутат -> мэр -> губернатор -> министр, ну вы знаете )))

  • Play-in

    Play-in
    47 минут назад

    "Всего в голосовании принял участие 24 депутата" аднака

  • foxik62

    foxik62
    47 минут назад

    Пропал город. Вернее не пропал, но национальность много значит. Я не националист, я констатирую факт

  • Rick1979

    Rick1979
    47 минут назад

    Вот это "неожиданный" результат

  • Бивис

    Бивис
    46 минут назад

    Мерзость как все это достало

  • Tuxa20

    Tuxa20
    39 минут назад

    Все так внезапно...

  • google_Жека Жека

    google_Жека Жека
    39 минут назад

    Опять всё колом встанет?

  • Tуман

    Tуман
    39 минут назад

    Когда откроются детские сады?)))

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    37 минут назад

    Вообще пох...людям какая разница кто будет...не пойму эти обсуждения вам то что с этого-богаче или беднее станете?,нет...ну была "бабушкa" стал кто стал..

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    35 минут назад

    Я МЫ БАБА ВАЛЯ!

  • Маркиз

    Маркиз
    25 минут назад

    Мне не безразлично будущее моего города!!!!

  • ДКВР

    ДКВР
    19 минут назад

    Ё п т КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ

  • Авантыч

    Авантыч
    18 минут назад

    Когда Калиту назначили, ныли, что городу нужен хозяйственник, строитель, инженер...

    Теперь будут ныть, что нерусский. Будет русский, скажут, что не народ выбирал, выберет народ, скажут, что выборы купленные.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    17 минут назад

    вот вы сделайте честные народные выборы-и народ будет уважать мэра-как Мигулю

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    12 минут назад

    на следующий год реконструировать и асфальтировать будут Ленина, Зейскую и Новотроицкое шоссе?

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    9 минут назад

    Авантыч 6 минут назад

    Когда Калиту назначили, ныли, что городу нужен хозяйственник, строитель, инженер...

    Так он по большому счёту последние годы и управлял. Только его и видели

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