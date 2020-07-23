Новым мэром Благовещенска стал Олег Имамеев

По итогам только что завершившегося голосования мэром Благовещенска избран Олег Имамеев. Депутаты отдали за его кандидатуру 21 голос, 2 воздержались, 1 бюллетень был пустой

Всего в голосовании приняли участие 24 депутата.

Олегу Имамееву 46 лет, он родился в селе Константиновка Амурской области, получил образование в Благовещенском сельскохозяйственном институте, освоив специальность «инженер-электрик». С 1997 по 1999 года проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, в 2012 году завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2005 году был избран депутатом Благовещенской городской думы IV, V и VIсозывов. С сентября 2014 по июль 2019 года был депутатом законодательного собрания Амурской области VII созыва. До выборов Олег Имамеев работал первым заместителем мэра Благовещенска.