В Зее мальчика укусила ядовитая змея

В Зее ядовитая змея укусила шестилетнего мальчика. Сейчас Саша находится в больнице с гематомой. Врачи говорят, что это первый случай в Зее в этом году. Самое опасное — место происшествия находится рядом с детским садом.



Саша Ткачук играл с друзьями около подъезда 43 дома в микрорайоне Светлый. Ребята увидели интересную «ленту» длиной около 50 сантиметров. Саша оказался ближе всех к змее, и она укусила его за средний палец ноги.



— По всем признакам это был ядовитый щитомордник. Врачи подтверждают — все симптомы Саши похожи на последствия его укуса, - рассказала мама мальчика Татьяна Ткачук.



Татьяна быстро вызвала «скорую». Сейчас её сын находится под присмотром специалистов.



— Нам ещё повезло, что мы сразу поехали в больницу. Последствия могли быть серьёзными, вплоть до летального исхода. Теперь будем лечиться от пяти до семи дней. По словам врачей, в прошлом году к ним поступали взрослые и дети с укусами этого пресмыкающегося. Но в этом году – мы открыли сезон, - с иронией говорит Татьяна. Мы давали показания полиции, но в МЧС не обращались – нужно было как можно быстрее оказать первую помощь сыну.



Напомним, что в Кантон-Коммуне седьмого июня этого года щитомордник укусил мужчину. Редакция «Амур.инфо» советует опасаться любых змей и не подходить близко – змея не кусает без надобности.