В Благовещенске идёт голосование за нового мэра

Сегодня на очередном заседании городской думы депутаты тайным голосованием выбирают из представленных кандидатур мэра Благовещенска. Напомним, документы для участия в конкурсе на этот пост подали пять кандидатов.

Документы подавали директор МП «Муниципальный центр международного сотрудничества» Шимко Сергей Петрович; директор ООО «Система» Белик Георгий Игоревич; первый заместитель мэра Благовещенска Имамеев Олег Гатауллович; индивидуальный предприниматель Губенин Андрей Андреевич; генеральный директор ООО «МаксПромИнвест» Макаров Максим Николаевич. Ко второму этапу были допущены Олег Имамеев и Сергей Шимко.

Конкурсная комиссия рассмотрела представленные документы от кандидатов и по итогам было принято решение допустить ко второму этапу конкурса для избрания на должность мэра Благовещенска Имамеева Олега Гатаулловича и Шимко Сергея Петровича.

Уже скоро узнаем, кто сменит на посту действующего мэра Валентину Калита.