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23июля
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сегодня, 10:47 1

В Благовещенске идёт голосование за нового мэра

В Благовещенске идёт голосование за нового мэра

Сегодня на очередном заседании городской думы депутаты тайным голосованием выбирают из представленных кандидатур мэра Благовещенска. Напомним, документы для участия в конкурсе на этот пост подали пять кандидатов.

Документы подавали директор МП «Муниципальный центр международного сотрудничества» Шимко Сергей Петрович; директор ООО «Система» Белик Георгий Игоревич; первый заместитель мэра Благовещенска Имамеев Олег Гатауллович; индивидуальный предприниматель Губенин Андрей Андреевич; генеральный директор ООО «МаксПромИнвест» Макаров Максим Николаевич. Ко второму этапу были допущены Олег Имамеев и Сергей Шимко.

Конкурсная комиссия рассмотрела представленные документы от кандидатов и по итогам было принято решение допустить ко второму этапу конкурса для избрания на должность мэра Благовещенска Имамеева Олега Гатаулловича и Шимко Сергея Петровича.

Уже скоро узнаем, кто сменит на посту действующего мэра Валентину Калита.

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#выборы #гордума #городская власть #мэрия

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Комментарии
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  • bishop2018

    bishop2018
    1 час назад

    и так понятно кто станет новым мэром... можно было и не писать, кто сменит действующего мэра))

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