Василий Орлов: «Создание условий развития животноводства – залог продовольственной безопасности Приамурья»

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Выездное совещание прошло в Ивановском районе. Представители регионального правительства, федеральных структур и руководители животноводческих хозяйств обсудили реализацию проектов в сфере животноводства и господдержка аграриев, планирующих расширене хозяйств, сообщает пресс-служба областного правительства.

– Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и создание условий развития животноводства – залог продовольственной безопасности Приамурья. Мы нацелены помогать нашим животноводам. С 2020 по 2022 годы за счет областного бюджета будет выделено порядка 1,2 миллиарда рублей. Только в этом году предусмотрено 400 миллионов на удешевление стоимости строительства животноводческих комплексов, племенного скота и оборудования хозяйств. И если при строительстве комплексов регион готов возместить до 25% от затрат, то за приобретаемый скот и оборудование – 50%. Всего заявлено девять проектов, три из которых реализуются в этом году, – сказал губернатор Василий Орлов.

Министр сельского хозяйства региона Олег Турков отметил, что на удешевление стоимости строительства животноводческих комплексов в 2020 году уже заложено 95,8 миллиона рублей.

– В этом году на господдержку заявилось три инвестпроекта – в молочном скотоводстве, в мясном птицеводстве и в свиноводстве. В следующем году планируют начать реализацию еще трёх проектов, в 2022 году – два, еще одна компания приступит к воплощению проектов с 2023 года, – пояснил Олег Турков.

Как рассказал руководитель агрофирмы Владимир Ус, к первому этапу расширения молочной фермы компания приступила с марта 2020 года. Разработана проектная документация, сейчас она проходит экспертизу.

– Хозяйство планирует увеличить поголовье скота более чем на полторы тысячи голов, это позволит увеличить надои молока на 15,7 тысяч тонн в год, а производство мяса на 300 тонн. Кроме того, по завершению строительства будет создано 84 новых рабочих места. Сейчас для начала реализации проекта компания подала документы на кредит, – рассказал Владимир Ус.

Глава региона отметил, что пандемия и закрытие границ показали уязвимость Приамурья. Продовольственная безопасность области – одно и приоритетных направлений, а оказание мер поддержки дает возможность запускать проекты в животноводстве с опережением графика.

Аграрии предложили ввести дополнительную меру поддержки – субсидирование разработки проектно-сметной документации. Василий Орлов дал поручение минсельхозу проработать варианты помощи фермерам.

Строительство птицефермы «Новотроицкая» началось в мае 2019 года, на сегодня её готовность составляет 70%. С завершением работ, в декабре 2020 года, ферма позволит производить до трёх тысяч тонн мяса птицы ежегодно. Планируется создать 42 новых рабочих места.

Наращивание поголовья планируется и в свиноводстве, пострадавшем от африканской чумы свиней в прошлом году. На работающем свиноводческом комплексе Константиновского района проводится масштабная модернизация. Предприятие получает новый зоосанитарный статус. По плану после ввода объектов в конце следующего года, производство свинины будет увеличено на 1,2 тысяч тонн ежегодно.

Василий Орлов обратил внимание регионального минсельхоза на возможность предоставления кредита аграриям из Фонда развития Амурской области под низкий процент.

В ходе совещания свои проекты развития молочного скотоводства представили аграрии других территорий. Как отметил министр сельского хозяйства области, реализация всех девяти проектов к 2025 году позволит увеличить обеспеченность молоком с 57 до 71%.

– Сейчас в области имеются три крупных молокоперерабатывающих предприятия, которые загружены лишь наполовину. Они могли бы переработать молоко, произведенное на шести проектах, которые заявлены, и десяти подобных фермах, – сказал Олег Турков.

Ещё одной проблемой в этом секторе, является нехватка сотрудников. Губернатор отметил, что одна из существенных мер поддержки в этом направлении – Дальневосточная и Сельская ипотеки. Правительство области взяло на себя 10% первоначального взноса ипотечного кредита для людей, переезжающих в сельские территории. Кстати, первыми в стране сельскую ипотеку получила амурская семья.