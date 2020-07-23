Туристам хотят возвращать часть денег за отпуск в России

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Под акцию попадают две группы регионов. Первые – это регионы с высоким потоком туристов: Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург. В этих регионах акция будет действовать в период с 1 октября до 20 декабря 2020 года. Вторая группа регионов – регионы с более низким потоком туристов. Точный список их ещё не утверждён. За поездку в регионы второй группы можно будет получить возврат за путевку в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года.

Сумму компенсации планируют привязать к цене тура. Если путёвка стоит от 25 до 50 тысяч рублей, то на карту туриста вернётся фиксированная сумма — 5 тысяч рублей. При цене тура выше 75 тысяч рублей компенсация составит 15 тысяч рублей. Максимально возможная сумма возврата на карту одного туриста — 15 тысяч рублей, даже если он оплатит несколько путёвок. Возврат денег туристам за отдых в России займет до пяти дней. На эти цели предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 15 миллиардов рублей.