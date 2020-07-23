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В Приамурье ушли из жизни два известных врача

В Приамурье ушли из жизни два известных врача

Амурская область лишилась двух врачей: не стало акушера-гинеколога Надежды Галенчик и хирурга Владимира Шаповалова. О смерти опытных медиков сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области.

Надежда Ивановна Галенчик трудилась врачом акушер-гинекологом Амурской областной клинической больницы.

«Надежда Ивановна была отличным профессионалом, вкладывая в любимое дело все силы и всю душу. В течение многих лет она являлась главным акушером-гинекологом области. Огромный опыт, тщательный подход к делу и талант организатора позволяли ей справляться с любой поставленной задачей, направленной на развитие и укрепление региональной службы родовспоможения», — отметили на сайте министерства здравоохранения Амурской области.

— От имени всех работников здравоохранения Амурской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Галенчик Надежды Ивановны в связи с ее кончиной. Разделяю их горе и прошу принять слова поддержки и участия. Надежда Ивановна была бесконечно предана своему призванию, за что ей признательны поколения амурских женщин. Мы сохраним о ней самую светлую память, — выразила соболезнования Светлана Леонтьева, и.о. министра здравоохранения Амурской области.

Владимир Ильич Шаповалов — ветеран амурского здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации.

«Владимир Ильич — легендарный хирург, всю свою жизнь посвятивший медицине региона. Он был блестящим специалистом, человеком слова и дела, ответственным и порядочным. Его личный вклад в развитие здравоохранения Приамурья трудно переоценить — он спас жизни сотен амурчан и передал свой бесценный опыт молодым коллегам. Самоотверженный труд Владимира Шаповалова всегда был примером честного и добросовестного служения на благо Амурской области,» — пишут о нём на сайте минздрава области.

Светлана Леонтьева выразила свои соболезнования родным легендарного хирурга.

— Выражаю искреннее соболезнование родным и близким Владимира Ильича Шаповалова. Его знали как доброго, душевного и благородного человека. Таким он останется навечно в нашей памяти. Разделяю горе всех, кто знал Владимира Ильича Шаповалова. Скорблю вместе с вами, — рассказала и. о. министра.

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#жизнь #медицина

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Соболезную.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    22 минуты назад

    Светлая память вам!!!!

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