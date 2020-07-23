Жители Благовещенска спорят об арт-объектах на площади Ленина

Фото: благовещенск.рф

Идея установить на площади Ленина современные арт-объекты вызвала оживлённые споры среди горожан. В Instagram-аккаунте администрации города у соответствующей публикации уже насчитывается около полусотни комментариев.

Одни считают, что идея с установкой полигональных скульптур отличная и украсит не только площадь, но и создаст прекрасное место для прогулок, где можно будет полюбоваться интересными объектами. Другие, наоборот, уверены, что эти фигуры будут смотреться неуместно на главной площади города.

Существует и третья сторона, которая выступила против установки каких-либо арт-объектов на этом месте: они предпочли бы увидеть здесь живых животных, например, белок и птиц. Некоторые предлагают свои варианты фигур, которые могли бы быть размещены на площади: лотосы и амурские динозавры. Но все граждане единодушны в том, что, все фигуры должны быть выполнены в едином стиле. А также они уверены, что на площади просто необходимы лавочки, урны для мусора и общественный туалет.

У жителей Благовещенска остался один день для того, чтобы выбрать, какие арт-объекты появятся на главной площади города. Организаторы опроса также предлагают установку скульптур из эко-материалов, например, камни с петроглифами, соообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.