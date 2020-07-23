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сегодня, 09:54 10

Жители Благовещенска спорят об арт-объектах на площади Ленина

Жители Благовещенска спорят об арт-объектах на площади Ленина
Фото: благовещенск.рф

Идея установить на площади Ленина современные арт-объекты вызвала оживлённые споры среди горожан. В Instagram-аккаунте администрации города у соответствующей публикации уже насчитывается около полусотни комментариев.

Одни считают, что идея с установкой полигональных скульптур отличная и украсит не только площадь, но и создаст прекрасное место для прогулок, где можно будет полюбоваться интересными объектами. Другие, наоборот, уверены, что эти фигуры будут смотреться неуместно на главной площади города.

Существует и третья сторона, которая выступила против установки каких-либо арт-объектов на этом месте: они предпочли бы увидеть здесь живых животных, например, белок и птиц. Некоторые предлагают свои варианты фигур, которые могли бы быть размещены на площади: лотосы и амурские динозавры. Но все граждане единодушны в том, что, все фигуры должны быть выполнены в едином стиле. А также они уверены, что на площади просто необходимы лавочки, урны для мусора и общественный туалет.

У жителей Благовещенска остался один день для того, чтобы выбрать, какие арт-объекты появятся на главной площади города. Организаторы опроса также предлагают установку скульптур из эко-материалов, например, камни с петроглифами, соообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Просмотров всего: 1241

#городская власть #отдых

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    убогие предложения сельской администрации

  • Янyа

    Янyа
    2 часа назад

    Ой спорят, спорят... Как бы не подрались.

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    любую. все равно сломают или разукрасят

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Разместите всю полигоналку в Первомайском парке - там она уместна, впишется. Пусть дети по фигурам скачут под присмотром родителей. И ломать фигуры в парке особо некому - вон, в Дендрарии таблички время от времени кому-то покоя не давали, приходилось ремонтировать. Да и в Дендрарии газоны целее будут, не полезут ради фоточки вытаптывать их.

  • aleeex

    aleeex
    56 минут назад

    Есть же проект, не нужно расставлять кучу этих фигур, это убого и безвкусно, одного объекта будет достаточно, это как елки раньше наряжали - навешают все и сразу и мишуру сверху еще намотают

  • aleeex

    aleeex
    55 минут назад

    Ориентир - парк Галицкого в Краснодаре: современное освещение, фонтаны, деревья, кустарники, искусственный водоем, никакой мишуры!

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    54 минуты назад

    Я считаю, что такое убожество как на фото, только испортит площадь.Мы же ни зоопарк строим, а главную площадь города. Лавочки вот в виде животных (как такса) можно было и рассмотреть, только ,чтобы они были в одно цвете и стиле.

  • zeya28

    zeya28
    21 минута назад

    Неужели некому вразумить ответственных за это "украшение", ясно, что зверье вызывает недоумение и горечь: дОжили.

  • OVOD

    OVOD
    17 минут назад

    Голосую за хомяка в тюбетейке.

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    1 минута назад

    Уберите это дерьмо!

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