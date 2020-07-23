"Медсестре в купальнике" предложили стать телеведущей

Тульская телекомпания взяла на работу медсестру из госпиталя для СОVID-больных, прославившуюся тем, что под прозрачным защитным костюмом не носила ничего, кроме купальника. Фотографии девушки облетели все соцсети, сделав ее знаменитостью. Чем ушлые телевизионщики и решили воспользоваться.

"Прогноз погоды в тульском региональном эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" будет представлять, наверное, самая известная медицинская сестра, и не только России. Надежда Жукова, оставаясь действующей медсестрой, рассматривает данный эксперимент как очередной вызов и полезный опыт. При этом она не меняет профессию и готовится стать врачом", - сообщает «Интерфакс».

Кстати, Надежда Жукова вовсе славы не искала. Тот факт, что она пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном комбинезоне, который был надет поверх купальника, она объяснила тем, что в другой одежде под костюмом работать жарко.