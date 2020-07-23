Минфин предложил повысить минимальную цену на водку

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С начала года минимальная розничная цена на водку составляет 230 рублей (она была повышена с 215 рублей). Согласно проекту приказа, с 1 января следующего года минимальную отпускную цену на водку у производителей предлагается установить на уровне 200 рублей за 0,5 литра, оптовую цену – на уровне 206 рублей.

Минфин также предложил увеличить минимальные розничные цены на коньяк на 13 рублей и на бренди на девять рублей.

– Минимальные розничные цены на алкогольную продукцию периодически пересматриваются и индексируется на уровень инфляции – это стандартная процедура. Речь не идёт о значительном росте цен. Документом предусмотрено увеличение стоимости исключительно в пределах инфляции, всего порядка 3%, – пояснили в пресс-службе Минфина.

Стоит отметить, что выпуск нового приказа о минимальных ценах осуществляется в порядке переиздания документа: действующий утратит силу с 1 января 2021 года.