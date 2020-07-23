Дегтярёв заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края

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По словам Дегтярёва, десять дней без руководителя — это крайний срок для региона. В крае есть много задач, над которыми необходимо работать.



— Ну, уйду я, придёт другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, — говорит Дегтярёв.



Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата госдумы от ЛДПР Дегтярёва врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.