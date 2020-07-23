Дегтярёв заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не покинет свой пост, несмотря на призывы. Видеозапись с обращением к жителям он выложил на своей странице в Instagram, пишет «Газета.ru».
По словам Дегтярёва, десять дней без руководителя — это крайний срок для региона. В крае есть много задач, над которыми необходимо работать.
— Ну, уйду я, придёт другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, — говорит Дегтярёв.
Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата госдумы от ЛДПР Дегтярёва врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.
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