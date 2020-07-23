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сегодня, 09:32 1

Дегтярёв заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края

Дегтярёв заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края
Фото: ldpr.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не покинет свой пост, несмотря на призывы. Видеозапись с обращением к жителям он выложил на своей странице в Instagram, пишет «Газета.ru».

По словам Дегтярёва, десять дней без руководителя — это крайний срок для региона. В крае есть много задач, над которыми необходимо работать.

— Ну, уйду я, придёт другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, — говорит Дегтярёв.

Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата госдумы от ЛДПР Дегтярёва врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    6 минут назад

    одиозная личность

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