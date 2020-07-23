«Коронавирусные» выплаты получат более 14 тысяч амурских детей

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В Амурской области идёт приём заявлений на получение ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. По данным на 22 июля, выплаты уже назначены на 14 062 ребёнка, сообoftn пресс-служба минсоцзащиты.

Оформить выплату могут родители, у которых средний доход на каждого члена семьи не превышает 12 235 рублей. Решение о дополнительной поддержке семей принято в связи с пандемией.

На каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно полагается ежемесячная выплата в 6 363,5 рублей, то есть — половина от прожиточного минимума в Амурской области за второй квартал 2019 года.

Заявление можно подать через портал Госуслуг, в МФЦ, через органы соцзащиты, а также отправить по почте. Для этого необходимо предоставить свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей, свидетельство о браке, а также сведения о доходах семьи.