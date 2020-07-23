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Выпускница из Свободного стала стобалльницей по русскому языку

Выпускница из Свободного стала стобалльницей по русскому языку
Фото: ru.depositphotos.com

Стали известны результаты второго дня единого государственного экзамена по русскому языку. Ученица гимназии № 9 Свободного Ирина Москвитина стала единственной стобалльницей в Амурской области, сообщает пресс-служба министерства образования.

В связи с эпидемиологической обстановкой экзамен был разделён на два дня. Второй день ЕГЭ проходил 7 июля.

—100 баллов — это результат упорного труда на протяжении всех школьных лет и особенно старательной работы в 11 классе, — рассказала Ирина.

Подготовкой к экзамену девочка занималась не только в школе — использовала дополнительные онлайн-ресурсы. Кроме русского языка девушка сдавала экзамены по химии и биологии, а в будущем планирует стать врачом.

В среднем, выпускники в этом году сдают экзамен по русскому языку лучше, чем в прошлом. В первый день проведения ЕГЭ по русскому языку, 6 июля, 100 балов получили семь выпускников.

Следующие результаты ЕГЭ – по профильной математике – придут не позднее 24 июля.

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#образование #школа

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