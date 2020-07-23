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Выбор читателей за 22 июля

Выбор читателей за 22 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 22 июля.

В Новобурейском при нырянии пострадал подросток

Накануне в Бурейском районе на Николаевской косе произошел несчастный случай. Четырнадцатилетние подростки купались водоеме. Один из них нырнул в воду и повредил себе шейный отдел позвоночника.

В Приамурье зарегистрированы 27 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 478 заражений COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Благовещенске дети покалечили котёнка и бросили в подъезде

В Благовещенске дети покалечили маленького котёнка. Как рассказали очевидцы, животное подкинули в подъезд жилого дома. Умирающего малыша 13 июля нашла благовещенка Анна Лукьянова.

Строители начали бетонировать фундамент опор нового моста через Зею

На строительной площадке моста через Зею началось бурение и бетонирование свайного фундамента 23-й и 24-й опоры. Эти работы фактически ознаменовали начало строительства нового сооружения, сообщает пресс-служба компании-подрядчика.

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#Обзор #интернет #СМИ

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