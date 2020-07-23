Выбор читателей за 22 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 22 июля.
В Новобурейском при нырянии пострадал подросток
Накануне в Бурейском районе на Николаевской косе произошел несчастный случай. Четырнадцатилетние подростки купались водоеме. Один из них нырнул в воду и повредил себе шейный отдел позвоночника.
В Приамурье зарегистрированы 27 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 478 заражений COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Благовещенске дети покалечили котёнка и бросили в подъезде
В Благовещенске дети покалечили маленького котёнка. Как рассказали очевидцы, животное подкинули в подъезд жилого дома. Умирающего малыша 13 июля нашла благовещенка Анна Лукьянова.
Строители начали бетонировать фундамент опор нового моста через Зею
На строительной площадке моста через Зею началось бурение и бетонирование свайного фундамента 23-й и 24-й опоры. Эти работы фактически ознаменовали начало строительства нового сооружения, сообщает пресс-служба компании-подрядчика.
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