Киану Ривз снова попал в объективы камер

О любовном романе между Киану Ривзом и Александрой Грант стало известно еще осенью 2019 года. Фанаты актера всецело поддержали его решение, ведь Киану долгое время находился в полном одиночестве. Нередко папарацци снимали актера в полном одиночестве и с совершенно грустным видом. Но последние полгода, несмотря на всемирную эпидемию, человечество наблюдало актера в добром здравии и хорошем расположении духа. Причиной тому является его возлюбленная. Примечательно, что пара знакома не менее десяти лет, но именно с начала официальных отношений, у возлюбленных появились неожиданные проблемы.

Их источником стала одержимая фанатка Киану, которая стала преследовать его возлюбленную и всячески угрожать последней. На данный момент Александра Грант добилась судебного запрета, ограничивающего присутствия пожилой фанатки на расстоянии ближе одного километра к звездной паре. Сейчас о поведении 67-летней поклонницы по имени Кэтрин ничего не известно.