Умные комбайны приступили к работе

Беспилотные сельскохозяйственные машины способны перемещаться и работать по заданной траектории, с погрешностью в 10 сантиметров. Такая машина сама обнаруживает возможное препятствие и останавливает процесс работы, одновременно посылая сигнал на командную панель управления. Высокотехнологичные комбайны не раз проходили тесты в реальных условиях, и показали стопроцентный результат. Беспилотники сами контролируют процесс заполнения отсеков зерном, а также оптимизировать логистику.

Комплекс виртуальных систем, которыми оснащен комбайн, позволяет почти целиком автоматизировать процесс сбора урожая, а также собрать подробную информацию о урожайности и влажности на каждом участке обрабатываемого поля. Оператор, контролирующий такие машины, будет следить лишь за возникновением аварийных ситуаций, всю остальную работу сделают беспилотники. Кроме всего прочего, комплекс высокотехнологичных систем комбайна позволит улучшить производительность и уменьшить потери при сборе зерна на 20%.