Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:10 0

Умные комбайны приступили к работе

Умные комбайны приступили к работе
Фото: 1rnd.ru

Ростсельмаш продемонстрировал работу беспилотного комбайна, который является частью инновационного проекта «Умное земледелие», сообщает 1RND.ru.

Беспилотные сельскохозяйственные машины способны перемещаться и работать по заданной траектории, с погрешностью в 10 сантиметров. Такая машина сама обнаруживает возможное препятствие и останавливает процесс работы, одновременно посылая сигнал на командную панель управления. Высокотехнологичные комбайны не раз проходили тесты в реальных условиях, и показали стопроцентный результат. Беспилотники сами контролируют процесс заполнения отсеков зерном, а также оптимизировать логистику.

Комплекс виртуальных систем, которыми оснащен комбайн, позволяет почти целиком автоматизировать процесс сбора урожая, а также собрать подробную информацию о урожайности и влажности на каждом участке обрабатываемого поля. Оператор, контролирующий такие машины, будет следить лишь за возникновением аварийных ситуаций, всю остальную работу сделают беспилотники. Кроме всего прочего, комплекс высокотехнологичных систем комбайна позволит улучшить производительность и уменьшить потери при сборе зерна на 20%.

Просмотров всего: 156

#наука #сельское хозяйство #технологии

распечатать


В России и мире

Новый российский авиадвигатель прошел испытания
В России и мире

Первые обитатели Америки оказались выходцами Байкала
В России и мире

Британские инженеры разработали проект гибридного самолета
В России и мире

Археологи нашли 1700 летнюю гробницу
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь