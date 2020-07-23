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23июля
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сегодня, 05:01 0

Новый российский авиадвигатель прошел испытания

Новый российский авиадвигатель прошел испытания
Фото: youtube.com

Российскими инженерами было проведено испытание авиационного двигателя, который был создан с применением технологии 3D печати, сообщает Planet-Today.

Летные испытания нового силового агрегата прошли успешно, и теперь двигатель ожидает выхода на масштабное производство. Конвейерное изготовление такой силовой установки будет запущенно в течение двух ближайших лет. Об этом сообщают представители фонда перспективных исследований РФ.

Носителем спроектированного двигателя стал беспилотник А30, вес которого составляет 40 килограмм, а размах крыла равен 3 метрам. По итогам тестирования участники испытаний выявили, что новый силовой агрегат развивает тягу 22кгс. В ходе испытаний, двигатель распечатанный на 3D принтере поднял в воздух 40-килограммовую «машину», затем был произведен полет на высоте до 170м, а максимальная скорость полета составила 154км/ч. Летательный аппарат успешно приземлился на землю и был отправлен на дальнейшие анализы. Специалисты утверждают, что новый двигатель показал хорошие результаты. Самым главным плюсом разработки такой технологии является то, что появление подобных 3D моделей позволит в несколько десятков раз сократить время производства силовой установки.

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#наука #технологии

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