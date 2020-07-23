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23июля
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сегодня, 02:04 0

Американская полиция напала на русских журналистов

Американская полиция напала на русских журналистов
Фото: iz.ru

Полиция Портленда атаковала журналистов Первого канала, которые освещали беспорядки, происходящие в городе, сообщают Известия.

Журналисты снимали репортаж о нашествии протестующих, которые устроили беспорядки возле здания городского суда. В здании суда располагались сотрудники правоохранительных органов, силы которых были стянуты в город. Именно эта передислокация силовиков и вызвала недовольства протестующих, которые собрались у здания суда. Бунтующие против прихода войск в Портленд.

В ходе съемок репортажа, оператор Первого канала снимал попытки недовольных жителей поджечь вход в правительственное здание. Неожиданно на съемочную группу напали полицейские, и нанеся несколько ударов дубинками отняли видеокамеру, в дальнейшем разбив ее об асфальт. Подобный инцидент не является первым случаем нападения на представителей российской прессы. Полицейских не останавливают даже соответствующие надписи на жилетках и бейджах журналистов. Министерство обороны США утверждает, что беспорядки вызваны путаницей, которые создают СМИ и социальные сети. По заявлению властей, прибывшие в Портленд силовики являются переброшенными из соседних регионов сотрудниками ФБР, в то время как СМИ утверждают, что Минобороны США стянуло в город военные подразделения.

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#происшествия #СМИ #США

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