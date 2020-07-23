Результаты ЕГЭ по химии хотят пересмотреть
Лидер партии «Справедливая Россия» выступил с заявлением о пересмотре ЕГЭ по химии, сообщает Lenta.ru. По словам депутата государственной думы, министерство просвещения и правительство России должны разобраться в сложившейся ситуации.
Роспотребнадзор ранее уже давал разъяснения по этому вопросу. В ответ на созданные родителями школьников петиции об отмене результатов экзамена было отмечено, что все задания входят в рамки школьной программы. Задания повышенной сложности рассчитаны на учеников профильных классов.
Красноярская учительница химии Ольга Юмашева в рамках эксперимента тоже сдавала экзамен с детьми. По её словам, в билете было много сложных заданий с «подводными камнями». Она отметила, что надеется получить более 85 баллов из 100, а в дальнейшем при подготовке детей учитывать и личный опыт.
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