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сегодня, 08:20 0

Результаты ЕГЭ по химии хотят пересмотреть

Результаты ЕГЭ по химии хотят пересмотреть
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Лидер партии «Справедливая Россия» выступил с заявлением о пересмотре ЕГЭ по химии, сообщает Lenta.ru. По словам депутата государственной думы, министерство просвещения и правительство России должны разобраться в сложившейся ситуации.

Роспотребнадзор ранее уже давал разъяснения по этому вопросу. В ответ на созданные родителями школьников петиции об отмене результатов экзамена было отмечено, что все задания входят в рамки школьной программы. Задания повышенной сложности рассчитаны на учеников профильных классов.

Красноярская учительница химии Ольга Юмашева в рамках эксперимента тоже сдавала экзамен с детьми. По её словам, в билете было много сложных заданий с «подводными камнями». Она отметила, что надеется получить более 85 баллов из 100, а в дальнейшем при подготовке детей учитывать и личный опыт.

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#образование #российская власть #школа

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