Астрологический прогноз на 23 июля: Раки будут находиться на распутье, а Водолеи вероятно обретут небольшую прибыль

Восход Солнца: 04:46

Заход Солнца: 20:26

Солнце в Раке.

Овен. Звезды советуют мужчинам-Тельцам пригласить гостей или самим сходить в гости. Этот день будет наиболее благоприятным для мира, согласия, восстановления прерванных дружеских, отношений. Вечером — только отдых. Вероятно, женщин-Овнов ждет романтическое приключение. Не оставляйте без внимания сильные порывы своей души. Целиком и полностью отдавайтесь охватившему вас чувству. День откровений, очищения мыслей, день размышлений. Первая половина дня неблагоприятна для коммерческой деятельности и оформления финансовых сделок. Вероятны просчеты или обман. Не прислушивайтесь к чужому мнению: излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые потери. Избегайте риска и физических нагрузок, которые могут крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Во второй половине дня появится возможность для творчества, усилится способность убеждать партнеров и привлекать к сотрудничеству влиятельных лиц.

Телец. День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Накопленный жизненный опыт и духовный потенциал Тельцов старшего поколения будет требовать анализа и систематизации. Благоприятны путешествия, индивидуальные занятия. Вы будете способны разработать новые идеи и реализовать их на будущей неделе. Близкие люди ждут от вас взаимности и участия. Благоприятный день для покупок, коммерческих операций, накопления имущества. Вероятны незапланированные траты или домашние хлопоты.

Близнецы. Общение со знакомыми или коллегами сегодня принесет вам особое удовольствие и моральное удовлетворение. Возможно, в откровенной беседе прозвучат советы, которые вы возьмете на вооружение, чтобы улучшить личную жизнь. Сегодня избегайте двойственности. Желание «загрести жар чужими руками» в очередной раз доведет до срывов в отношениях с коллегами по работе и близкими людьми. Вторую половину дня посвятите собственному здоровью и поддержанию хорошей рабочей формы.

Рак. Рак будет находиться на распутье – быть или не быть, сказать или промолчать. Если не знаете, что сделать, то подбросьте в воздух монетку. Не бросайтесь в омут дел с головой, сегодня стоит заниматься только самыми важными поручениями.

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Лев. Звезды предостерегают мужчин-Львов от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий. Вечером возможно плохое самочувствие. Нежелательно злоупотреблять спиртными напитками, увлекаться мясными блюдами и острыми приправами. Женщин-Львов ждет интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Сегодня день у Козерога может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Льву было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей.

Дева. Напряжение сегодня может возрасти до предела, так как возможно плохое известие. Ваши переживания не будут напрасными, подготовьте себя к самому худшему. Любую неприятность воспринимайте спокойно, не отчаивайтесь: скоро все переменится, и ваша жизнь снова станет безоблачной. Этот день ознаменует возрастание вашего творческого потенциала, что позволит установить отношения с новыми партнерами, подняться по служебной лестнице на следующую ступень или проявить в полной мере свой творческий потенциал. Вероятно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится. Появится возможность оценить или переосмыслить пройденный путь, наметить новые перспективы.

Весы. Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. На службе следует быть крайне осторожным и внимательным. Это не самый лучший день, чтобы думать о карьере. Сегодня лучше не вмешивайтесь ни в какие споры, так как вас могут сделать виноватым. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Сегодня вас может заинтересовать выгодное деловое предложение, которое следует хорошо обдумать. Ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне, что не позволит проявить деловые способности достаточно активно. Звезды не рекомендуют также пока менять место работы или искать заработок в иных сферах деятельности.

Скорпион. День, благоприятный для решения различных деловых проблем. Велика вероятность поступления значительных доходов или получения гонораров. Перипетии и сложности временно оставят вас в покое. Сильные эмоции могут полностью овладеть вами. Чтобы не потерять контроль над собой, рекомендуется вовремя остановиться. Напряженный день. Нагрузки значительно увеличатся, но ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Возможно ухудшение отношений с одним из коллег. Скорее всего вас просто-напросто в очередной раз не поймут. Вечер звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития; не исключено, что он принесет вам приятную встречу. Сон исполнится.

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Стрелец. Сегодня – замечательный день, когда чувства Стрельцов будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят им гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ними рядом. Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют вам воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов и советуют обратить внимание на состояние своего здоровья и здоровья ваших близких. Исключите физические нагрузки, рискованные предприятия, работу с электроприборами: велика вероятность травмы.

Козерог. Благоприятный день для осуществления новых планов и идей. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас более чем достаточно. Вам сейчас не стоит тратить силы в попытках что-то изменить, это время пассивного ожидания.

Водолей. Сегодня вполне вероятна небольшая прибыль коммерческих операциях. Возможно, перед вами откроются новые перспективы, скорее всего вам сделают заманчивое предложение, к которому следует отнестись с осторожностью, — вероятен обман или неверная информация. Вторая половина дня чревата неприятностями или ошибками в сфере профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни. Постарайтесь критично отнестись к собственным недостаткам и не выдвигать партнеру повышенных требований. У вас прекрасная интуиция, которая поможет найти выход из самой запутанной ситуации. Обратите внимание на отношения с детьми. Не упускайте сегодня возможности провести вечер с ними.

Рыбы. Опасный день. Во вторую половину дня возможно обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. Проведите этот день дома в тесном семейном кругу. Близкий друг окажет вам неоценимую услугу, и вы еще раз убедитесь в его преданности вам. Не стоит сегодня уделять внимание предчувствиям или поддаваться беспокойным мыслям, займите себя чем-нибудь интересным.

Астролог: Вальдемар Небоходцев