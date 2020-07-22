Российский премьер-министр заявил о новых выплатах

Такое решение было принято правительством еще на прошлой неделе. 15 миллиардов рублей должны частично покрыть расходы российских туристов, отказавшихся от отдыха за границей. Соответствующая помощь будет доступна до конца этого года. Получить выплату может любой гражданин РФ, отправившийся в туристическую поездку по территории нашей страны. Сумма выплат варьируется от 5 до 15 тысяч рублей, и будет зависеть от характера тура, сообщает премьер-министр.

Получить выплату смогут туристы, оформившие поездку от туроператора на сумму от 25 тысяч рублей. Приобретение путевки должно производиться через платежную систему МИР. Сумма начисляемых субсидий будет формироваться следующим образом: при стоимости тура менее 50 тысяч рублей, начисляется 5.000р выплат, при стоимости от 50 до 75 тысяч рублей – 10.000р, свыше 75 тысяч рублей – 15.000р. На этом условия получения выплат не заканчиваются. Отдыхающие получат компенсацию только в том случае, если поедут в один из 45 новых направлений туризма, обозначенных государственными органами в 2020 году. Средства на покрытие субсидий уже выделены правительством и переданы Ростуризму.