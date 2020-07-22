Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июля
Предыдущая новость Следующая новость
22 июля 2020, 23:06 0

Российский премьер-министр заявил о новых выплатах

Российский премьер-министр заявил о новых выплатах
Фото: interfax.ru

Правительство Российской Федерации выделит 15 миллиардов рублей на компенсацию расходов россиян, оставшихся отдыхать внутри страны, сообщает Интерфакс.

Такое решение было принято правительством еще на прошлой неделе. 15 миллиардов рублей должны частично покрыть расходы российских туристов, отказавшихся от отдыха за границей. Соответствующая помощь будет доступна до конца этого года. Получить выплату может любой гражданин РФ, отправившийся в туристическую поездку по территории нашей страны. Сумма выплат варьируется от 5 до 15 тысяч рублей, и будет зависеть от характера тура, сообщает премьер-министр.

Получить выплату смогут туристы, оформившие поездку от туроператора на сумму от 25 тысяч рублей. Приобретение путевки должно производиться через платежную систему МИР. Сумма начисляемых субсидий будет формироваться следующим образом: при стоимости тура менее 50 тысяч рублей, начисляется 5.000р выплат, при стоимости от 50 до 75 тысяч рублей – 10.000р, свыше 75 тысяч рублей – 15.000р. На этом условия получения выплат не заканчиваются. Отдыхающие получат компенсацию только в том случае, если поедут в один из 45 новых направлений туризма, обозначенных государственными органами в 2020 году. Средства на покрытие субсидий уже выделены правительством и переданы Ростуризму.

Просмотров всего: 36

#отдых #российская власть #туризм

распечатать


Общество 1

Василий Орлов в прямом эфире расскажет о туризме в области
В России и мире

Следующий месяц для россиян может стать «черным»
Общество 2

Жители амурских сёл «скинулись» на парк мечты и уютный Дом культуры
Спорт

Для амурского марафона «Бег к мечте» подберут альтернативную трассу
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь