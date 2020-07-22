В Греции легковой автомобиль въехал в группу людей

Происшествие не несет в себе террористического характера. Причиной аварии стал пожилой водитель легкового автомобиля, который не справился с управлением. Инцидент произошел поздним вечером вторника, когда группа местных жителей собралась у здания энергокомпании, располагающейся неподалеку от порта Митилини. Митингующие требовали организации патрулирования городских улиц силами полиции. Такое резонансное шествие было вызвано рядом пожаров, недавно вспыхнувших на острове. По заявлению протестующих, пожары не являются следствием произвольного самовозгорания. Недовольные жители города винят в поджогах мигрантов, которые очень сильно осаждают остров.

В ходе протеста, водитель проезжающего мимо автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованный возле здания энергокомпании мотоцикл, покалечив стоящих возле него людей. Всего пострадало шесть человек, двое из которых были госпитализированы с тяжелыми травмами.