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22июля
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сегодня, 20:01 0

В Греции легковой автомобиль въехал в группу людей

В Греции легковой автомобиль въехал в группу людей
Фото: pravda.ru

Во время шествия группы демонстрантов, автомобиль протаранил людей, тем самым ранив шестерых человек, сообщает РИА Новости.

Происшествие не несет в себе террористического характера. Причиной аварии стал пожилой водитель легкового автомобиля, который не справился с управлением. Инцидент произошел поздним вечером вторника, когда группа местных жителей собралась у здания энергокомпании, располагающейся неподалеку от порта Митилини. Митингующие требовали организации патрулирования городских улиц силами полиции. Такое резонансное шествие было вызвано рядом пожаров, недавно вспыхнувших на острове. По заявлению протестующих, пожары не являются следствием произвольного самовозгорания. Недовольные жители города винят в поджогах мигрантов, которые очень сильно осаждают остров.

В ходе протеста, водитель проезжающего мимо автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованный возле здания энергокомпании мотоцикл, покалечив стоящих возле него людей. Всего пострадало шесть человек, двое из которых были госпитализированы с тяжелыми травмами.

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#ДТП #интернет #происшествия

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