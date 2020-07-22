Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:32 2

На благовещенской Ротонде заменят гранитные плиты

На благовещенской Ротонде заменят гранитные плиты
Фото: благовещенск.рф

Ротонду на набережной Благовещенска ждёт масштабный ремонт. Рабочие обновят и частично заменят гранитные плиты, изменят систему дренажей, обновят и восстановят декоративные шары.

Работы ведутся в рамках текущего ремонта набережной Благовещенска с 17 июля.

Представители подрядной организации говорят о том, что изначальный план работ был изменён. Для продления срока службы гранитных плит будут установлены металлические конструктивы. Они позволят покрытию ротонды не бояться дождей и времени на протяжении десятилетий.

Просмотров всего: 234

#жизнь #ЖКХ #строительство

распечатать


Общество

В Благовещенске четыре дома по улице Ленина останутся без воды на сутки
Происшествия

Житель Екатеринославки показал на работе поддельный диплом и получил повышение
Общество 1

Многофункциональные центры Приамурья будут работать с перебоями

Общество 3

Строители начали бетонировать фундамент опор нового моста через Зею
Комментарии
Показать все (2)
  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    1 час назад

    На набережной г. Благовещенска нет мрамора, везде родной китайский гранит!

  • full

    full
    1 час назад

    Изначально планировали ремонтировать каждые десять лет?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь