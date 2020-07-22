На благовещенской Ротонде заменят гранитные плиты

Фото: благовещенск.рф

Ротонду на набережной Благовещенска ждёт масштабный ремонт. Рабочие обновят и частично заменят гранитные плиты, изменят систему дренажей, обновят и восстановят декоративные шары.

Работы ведутся в рамках текущего ремонта набережной Благовещенска с 17 июля.

Представители подрядной организации говорят о том, что изначальный план работ был изменён. Для продления срока службы гранитных плит будут установлены металлические конструктивы. Они позволят покрытию ротонды не бояться дождей и времени на протяжении десятилетий.