Благовещенская пенсинерка пыталась отбиться от грабителей

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Амурские полицейские задержали двоих 34-летних мужчин по подозрению в грабеже. Жертвой преступления стала пожилая пара, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Инцидент произошел недалеко от Благовещенска на территории садового участка пенсионеров. Пока пожилая пара трудилась в огороде, злоумышленники забрались в открытый садовый домик и похитили сотовые телефоны, тонометр и продукты питания. Когда они выходили из дома, их заметила хозяйка и попыталась отобрать своё имущество. Оттолкнув пенсионерку, грабители скрылись. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастны двое ранее судимых местных жителя. Оба злоумышленника были задержаны. Часть похищенного имущества оперативники вернули пожилым людям.

По факту грабежа возбуждены уголовные дела. Задержанных поместили в изолятор временного содержания. В настоящий момент устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.