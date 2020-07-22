Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость
сегодня, 18:35 0

Житель Екатеринославки показал на работе поддельный диплом и получил повышение

Житель Екатеринославки показал на работе поддельный диплом и получил повышение
Фото: academica.ru

В Белогорске осудили работника жилищно-коммунальной службы за использование поддельного диплома о высшем образовании. Липовый документ подтверждал, что амурчанин окончил «Дальневосточный государственный аграрный университет» и имеет высшее техническое образование.

Следствие установило, что подложный диплом о высшем образовании житель Екатеринославки приобрёл в 2005 году. В апреле 2017 года осуждённый представил диплом работодателю и был назначен на должность начальника участка жилищно-коммунальной службы .

Белогорский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев, сообщает военный следственный отдел следственного комитета Российской Федерации по Благовещенскому гарнизону.

Просмотров всего: 154

#ЖКХ #закон #криминал #образование #происшествия

распечатать


Общество 2

На благовещенской Ротонде заменят гранитные плиты
Происшествия 1

Благовещенская пенсионерка пыталась отбиться от грабителей
Общество

В Благовещенске четыре дома по улице Ленина останутся без воды на сутки
Общество 1

Многофункциональные центры Приамурья будут работать с перебоями

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь