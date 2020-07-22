Житель Екатеринославки показал на работе поддельный диплом и получил повышение

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В Белогорске осудили работника жилищно-коммунальной службы за использование поддельного диплома о высшем образовании. Липовый документ подтверждал, что амурчанин окончил «Дальневосточный государственный аграрный университет» и имеет высшее техническое образование.

Следствие установило, что подложный диплом о высшем образовании житель Екатеринославки приобрёл в 2005 году. В апреле 2017 года осуждённый представил диплом работодателю и был назначен на должность начальника участка жилищно-коммунальной службы .

Белогорский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев, сообщает военный следственный отдел следственного комитета Российской Федерации по Благовещенскому гарнизону.