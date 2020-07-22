Одинокого птенца японского журавля нашли в Еврейской автономной области

Фото: www.instagram.com/zhuravl2020/

В Еврейской автономии местные жители подобрали птенца японского журавля и сразу сообщили о своей находке в областную службу охотнадзора. Журавлёнка направили в центр спасения диких животных «Тигр» в Приморье. Малыш, несмотря на опасения специалистов, транспортировку пережил хорошо.

Вес птенца — 2,5 килограмма при возрасте около полутора месяцев, все конечности здоровы. Сотрудники центра не исключают, что у найдёныша есть живые родители. Журавли строят свои гнёзда на земле, и птенцы уже в первую неделю ходят с родителями и пасутся на воле. В момент, когда птенца нашли, взрослые особи могли быть рядом.

Журавлёнка в ближайшие дни переведут в открытый вольер. Специалисты Цетра «Тигр» и WWF России планируют подготовить малыша к самостоятельной жизни в дикой природе. Птенец не будет привязан к людям и сможет самостоятельно выжить после выпуска в конце августа — начале сентября.

Специалисты напоминают, что не всех детёнышей, встреченных в лесу, нужно спасать. Журавлята, косулята, изюбрята и многие другие звери и птицы могут быть не одиноки. Всегда возможно, что их мать где-то рядом и скоро найдёт малыша. При встрече с лесными жителями задача людей — отойти подальше и не тревожить их.