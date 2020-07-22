Многофункциональные центры Приамурья будут работать с перебоями

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В Амурской области вводят новую цифровую систему учета недвижимости. В связи с этим многофункциональные центры региона с 22 по 27 июля могут работать с перебоями, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

До 27 июля возможно увеличение сроков предоставления услуг Росреестром. Подать документы в электронной форме можно будет только через «Личный кабинет» на официальном сайте ведомства.

Федеральная государственная информационная система единого государственного реестра недвижимости позволяет использовать дополнительные сервисы для получения услуг Росреестра. Например, онлайн-сервис, с помощью которого можно быстро получить информацию об объектах недвижимости. После перехода на ФГИС ЕГРН информация о поступлении документов и о принятых по ним решениях будет автоматически поступать на указанную в заявлении электронную почту.

Также с помощью новой системы можно будет получать выписки из ЕГРН без электронной подписи. Кроме того, система ускорит регистрацию недвижимости вне зависимости от её местонахождения.