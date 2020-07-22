Василий Орлов в прямом эфире расскажет о туризме в области

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Зрители эфира узнают о необычных «фишках» региона: как попасть на первый в России гражданский космодром «Восточный», где попробовать борщ из тюбика, какое расстояние разделяет Россию и Китай в районе Благовещенска.

Руководитель Дальневосточного туристического центра «Амур» Оксана Савченко проинформирует о «космических» путешествиях и экскурсионных программах по Благовещенску. Директор агентства путешествий «Неизвестная Земля» Андрей Давыдюк расскажет, где в Амурской тайге можно заняться практикой йоги и помедитировать на вершине в 1200 метров. От представителей федерации мультиспорта «Амурбайк» зрители узнают, как экстремально отдохнуть в Приамурье.

Для зрителей будет подготовлен чек-лист: как добраться, где жить, что посмотреть и попробовать в Приамурье.