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22июля
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сегодня, 16:01 1

Василий Орлов в прямом эфире расскажет о туризме в области

Василий Орлов в прямом эфире расскажет о туризме в области
Фото: ЦЭНКИ

Завтра, в 17:00 состоится прямой эфир с губернатором Приамурья. Василий Орлов расскажет о том, чем регион может удивить путешественника. Онлайн-встреча состоится в форме интервью. Увидеть трансляцию можно на сайте Webinar.ru, сообщает пресс-служба правительства региона.

Зрители эфира узнают о необычных «фишках» региона: как попасть на первый в России гражданский космодром «Восточный», где попробовать борщ из тюбика, какое расстояние разделяет Россию и Китай в районе Благовещенска.

Руководитель Дальневосточного туристического центра «Амур» Оксана Савченко проинформирует о «космических» путешествиях и экскурсионных программах по Благовещенску. Директор агентства путешествий «Неизвестная Земля» Андрей Давыдюк расскажет, где в Амурской тайге можно заняться практикой йоги и помедитировать на вершине в 1200 метров. От представителей федерации мультиспорта «Амурбайк» зрители узнают, как экстремально отдохнуть в Приамурье.

Для зрителей будет подготовлен чек-лист: как добраться, где жить, что посмотреть и попробовать в Приамурье.

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#областная власть #туризм

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Комментарии
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  • Таранов

    Таранов
    43 минуты назад

    Васька, ты бы лучше ушёл со своего поста, надоел уже людям

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