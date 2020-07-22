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22июля
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сегодня, 15:41 1

В Приамурье зарегистрированы 27 новых заражений коронавирусом

В Приамурье зарегистрированы 27 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 478 заражений COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства региона.

Больше всего новых пациентов выявлено в Свободном — 13 человек. В Благовещенске зарегистрировано 11 заражений, по одному в Прогрессе, Благовещенском и Селемджинском районах.

В половине случаев вирус вызвал пневмонию.

1346 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Скончались 39 человек. Из них 64 % — люди старше 65 лет.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    2 минуты назад

    Урааааа! Пошло на спад

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