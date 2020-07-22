В Приамурье зарегистрированы 27 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 478 заражений COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства региона.



Больше всего новых пациентов выявлено в Свободном — 13 человек. В Благовещенске зарегистрировано 11 заражений, по одному в Прогрессе, Благовещенском и Селемджинском районах.



В половине случаев вирус вызвал пневмонию.



1346 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Скончались 39 человек. Из них 64 % — люди старше 65 лет.