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сегодня, 15:18 0

Строители начали бетонировать фундамент опор нового моста через Зею

Строители начали бетонировать фундамент опор нового моста через Зею
Фото: пресс-служба АО «УСК МОСТ»

На строительной площадке моста через Зею началось бурение и бетонирование свайного фундамента 23-й и 24-й опоры. Эти работы фактически ознаменовали начало строительства нового сооружения, сообщает пресс-служба компании-подрядчика.

Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяж`нность объекта составит 9 километров, из которых два – мостовая часть, семь – подходы. На мосту будет организовано двухстороннее движение.

По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.

Напомним, в активной фазе мост через Зею в Благовещенске будут строить около 3000 специалистов, половину вакансий планируют заполнить амурчанами.Согласно планам, срок строительства моста – 42 месяца, но поставлена задача максимально быстро сдать объект – за 30 месяцев.

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#строительство #транспорт

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