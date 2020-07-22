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сегодня, 15:06 0

Жителя Благовещенска обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере

Жителя Благовещенска обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере
Фото: pixabay.com

Сотрудники транспортной полиции подозревают 52-летнего жителя Благовещенска в сбыте наркотиков в крупном размере на территории Амурской области. Мужчина ранее уже был судим за преступления, связанные с оборотом наркотических средств, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее сотрудники Благовещенского линейного отдела задержали гражданина, в отношении которого было возбуждено уголовное из-за незаконного приобретения наркотиков в крупном размере. Задержанный сообщил полиции имя человека, у которого он купил запрещённые вещества.

Продавцом оказался 52-летний житель Благовещенка. Прежде он уже привлекался к ответственности за сбыт наркотических средств. В его отношении возбудили уголовное дело.

Если вина амурчанина будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, а также штраф до миллиона рублей.

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#криминал #происшествия

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