Жителя Благовещенска обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере

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Сотрудники транспортной полиции подозревают 52-летнего жителя Благовещенска в сбыте наркотиков в крупном размере на территории Амурской области. Мужчина ранее уже был судим за преступления, связанные с оборотом наркотических средств, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.



Ранее сотрудники Благовещенского линейного отдела задержали гражданина, в отношении которого было возбуждено уголовное из-за незаконного приобретения наркотиков в крупном размере. Задержанный сообщил полиции имя человека, у которого он купил запрещённые вещества.



Продавцом оказался 52-летний житель Благовещенка. Прежде он уже привлекался к ответственности за сбыт наркотических средств. В его отношении возбудили уголовное дело.

Если вина амурчанина будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, а также штраф до миллиона рублей.