Стрельба в аэропорту Рио-Де-Жанейро

Нарушители ворвались на территорию аэропорта, куда ранее упал 18-метровый воздушный шар. Преступники попытались забрать воздушное судно и скрыться с места преступления, но охрана аэропорта дала отпор. Прибытие полицейских вынудило вооруженную группу людей покинуть территорию аэропорта, после чего преступники попытались скрыться в проливе Гуанабара, используя лодку. Это был единственный путь отступления, ведь аэропорт практически «стоит» на воде.

Полиция задержала двоих участников инцидента. Местонахождение их подельников пока не известно. Напомним, что запуск больших воздушных шаров на территории Бразилии запрещен. По мнению бразильских властей такие воздушные суда загрязняют атмосферу и создают помехи для авиасообщения. Не исключено, что причиной такого дерзкого нападения стал не сам воздушный шар, а наркотические вещества, которые могут находиться на его борту.