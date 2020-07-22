В сентябре в Приамурье встретятся сразу два театральных фестиваля — «Золотая маска» и «Амурская осень»

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Семь спектаклей разных жанров пройдут в Благовещенске, Тынде, Зее и Белогорске в рамках «Золотой маски» уже в начале сентября. Артисты намерены завоевать зрителя и обещают показать хороший театр.

Фестиваль «Золотая Маска» в Амурской области является продолжением двухгодичной государственной Программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке.

— В 2019 году мы открывали эту программу в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, — рассказала генеральный директор Фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина. — Для нас этот проект стал беспрецедентным по масштабу и проделанной работе. Гастроли в Благовещенске были запланированы в том же году, и мы очень надеемся, что нынешней осенью фестиваль состоится. Афиша получилась большой, в ней представлены спектакли разных режиссеров и разных жанров, и думаю, что зрители смогут найти для себя то, что им по душе.

Афиша региональных проектов ежегодно формируется таким образом, чтобы там появлялись новые города. В Приамурье спектакли «Маски» пройдут впервые.

— Конечно, это очень ответственно для нас, — говорит Мария Ревякина. - И Благовещенск, и такие малые города, как Тында, Зея, Белогорск, для нас очень важны. В каждом из них мы должны завоевать зрителей, показать им хороший театр. Гастроли и новые города — это всегда немножко экзамен, не только для театров, которые участвуют, но и для нашей команды, отвечающей за организацию.

Директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова рассказала о театральной части фестиваля «Амурская осень», которая стартует сразу после фестиваля.

— Фестиваль «Золотая маска» в самом Благовещенске пройдет с 1 по 13 сентября, а «Амурская осень» - с 13 по 21 сентября, - рассказала Ольга Смирнова. - И проводиться она будет в традиционном формате. В театральной части будет представлено восемь спектаклей. Если «Золотая маска» это репертуарные театры, то «Амурская осень» - это конкурс антрепризных спектаклей. Поэтому одно другому не противоречит. Вот такой у нас будет насыщенный театральной жизнью сентябрь 2020 года.

Напомним, что спектакли «Золотой маски» в Благовещенске будут проходить на сценах Амурского областного театра драмы и ОКЦ. Билеты уже поступили в продажу в кассы, а с 23 июля будет доступна и покупка «онлайн». Стоимость билетов - 500, 1000 и 1500 рублей.

Иван Михайлов