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В Благовещенске продолжается ремонт пострадавших из-за дождей школ и детсадов

В Благовещенске продолжается ремонт пострадавших из-за дождей школ и детсадов
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске продлолжаются ремонты учебных заведений, которые пострадали от прошлогоднего паводка и сильных дождей. В порядок приводят четыре здания — две школы и два детских сада, сообщает прсс-служба администрации Благовещенска.

Из областного бюджета Благовещенску дополнительно выделили 89 миллионов рублей. Ремонт идёт во втором корпусе школы №17, главном корпусе гимназии №1, детском саду №28 и четвёртом корпусе детского сада №35.

Напомним, комплексный ремонт четырёх образовательных учреждений Благовещенска понадобился после масштабного переувлажнения 2019 года. Часть работ провели сразу, часть пришлось отложить из-за сложности. Необходимо было произвести более детальное технические обследование, разработать проекты, составить сметы и определить подрядчиков.

Ремонт гимназии №1 уже начался. На 70% оштукатурены стены главного фасада. Продолжаются работы на рустованном фасаде, здание красят. Предстоит отремонтировать центральную часть и правое крыло кровли, балкон обсерватории. Завершить работы планируется до начала учебного года.

Объявлен аукцион на комплексный ремонт детского сада №28. Ожидается, что работы начнутся в августе, а завершатся к концу года. Запланированы устройство полов, кладка перегородок, монтаж подвесных потолков. Подрядчик отремонтирует системы освещения, отопления, водоотведения и водоснабжения, обустроит теплые полы, установит новую сантехнику.

Также объявлен аукцион на ремонт веранд и фасада четвёртого корпуса детского сада №35. Его итоги подведут 10 августа, после – начнутся работы. Напомним, переувлажнение отразилось на конструкции пристроек к основному зданию. Появились трещины с отслоением штукатурки. Было принято решение временно не использовать веранды.

Масштабный ремонт ждет и второй корпус школы №17. Проект уже разработан и направлен на экспертизу. Затем объявят аукцион по выбору подрядчика и начнётся ремонт. Завершить весь комплекс работ планируют до конца 2020 года, поэтому учебный год школьники встретят в первом корпусе образовательного учреждения, а затем вернутся в родные стены.

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#образование #строительство #школа

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