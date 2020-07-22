Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:10 0

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на выходных

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на выходных
Фото: pixabay.com

Амурские синоптики предупреждают об очередном циклоне, который накроет область в ближайшие выходные. С 24 по 26 июля в регионе пройдут дожди с грозами. Наиболее интенсивные дожди и ливни ожидаются в северных районах Приамурья.

Местами ожидается шквалистый ветер. В порывах он будет достигать до 23 метров в секунду.

Напомним, вечером 16 июля непогода разбушевалась в Октябрьском районе.Сёла района остались без водо- и электроснабжения. В Екатеринославке от шквалистого ветра рухнули две водонапорные башни. Сильный ветер также сорвал шифер с многоэтажек и повалил более 150 деревьев. А несколько дней назад в некоторых населённых пунктах выпал град.

Просмотров всего: 663

#погода #природа

распечатать


Общество

Два крупных природных пожара потушили в Тындинском районе
Происшествия

В Мазановском районе браконьеры застрелили косулю
Общество

В Амурской области будет туманно и дождливо
Общество 17

Возле здания амурского правительства спилят ёлки
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь