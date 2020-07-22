Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на выходных

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Амурские синоптики предупреждают об очередном циклоне, который накроет область в ближайшие выходные. С 24 по 26 июля в регионе пройдут дожди с грозами. Наиболее интенсивные дожди и ливни ожидаются в северных районах Приамурья.

Местами ожидается шквалистый ветер. В порывах он будет достигать до 23 метров в секунду. Напомним, вечером 16 июля непогода разбушевалась в Октябрьском районе.Сёла района остались без водо- и электроснабжения. В Екатеринославке от шквалистого ветра рухнули две водонапорные башни. Сильный ветер также сорвал шифер с многоэтажек и повалил более 150 деревьев. А несколько дней назад в некоторых населённых пунктах выпал град.

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#погода #природа

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Mr. Mustard