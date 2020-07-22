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Останки расстреляных в Верхнеблаговещенском перезахоронили на городском кладбище

Останки расстреляных в Верхнеблаговещенском перезахоронили на городском кладбище
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске перезахоронили останки 153 человек, обнаруженных на одном из садовых участков в Верхнеблаговещенском. На специально отведённом участке городского кладбища на 17 километре Новотроицкого шоссе обустроили две братские могилы.

Это уже второе перезахоронение. Останки 23 человек, которые извлекли в 2018 году, перенесли на кладбище после завершения следствия по уголовному делу. Все три могилы расположены рядом, сообщает администрация Благовещенска.

В этом году раскопками на территории садового участка занялись волонтеры и представители Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.

Как пояснили специалисты, останки относятся к периоду не ранее 1937 года. По всей видимости, принадлежат людям, расстрелянным из огнестрельного оружия в месте погребения.

— По останкам и вещам, которые были найдены на месте раскопок, нельзя достоверно сказать, были ли это репрессированные или осужденные за иные, в том числе уголовные и морально-бытовые преступления. При появлении более точных данных о личностях погибших людей, в случае если найдутся исследователи, которые докажут ту или иную версию, администрация будет принимать соответствующие решения, — рассказал заместитель мэра города Благовещенска Игорь Берлинский.

Множество человеческих останков обнаружил на своём садовом участке житель Благовещенска осенью 2018 года. В июне 2020 сотрудники центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области при участии волонтеров Благовещенского педуниверситета завершили исследования останков людей и раскрыли подробности находки.

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#история #память

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