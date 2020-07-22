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В Благовещенске дети покалечили котёнка и бросили в подъезде

В Благовещенске дети покалечили котёнка и бросили в подъезде

В Благовещенске дети покалечили маленького котёнка. Как рассказали очевидцы, животное подкинули в подъезд жилого дома. Умирающего малыша 13 июля нашла благовещенка Анна Лукьянова.

Неизвестно как долго котёнок лежал за решёткой закрытой щитовой. Как рассказала Анна, его с трудом достали и немедленно отвезли в клинику.

— Видно, что его лапки чем-то перетягивали. Такие раны не могли образоваться от колёс автомобиля, например. Да и явно видно, что кто-то специально выкинул его в щитовую. И если бы я его не нашла, то котёнка ждала бы неминуемая смерть, - считает Анна Лукьянова.

Лапка бедного малыша висела на сухожилии, было порвано ухо. Врачи не давали гарантий — выживет ли котёнок. В клинике Анне предложили его усыпить, но она категорически отказалась.

Врачи провели терапию и ввели обезболивающее. На следующий день, 14 июля, котёнку, которого назвали Шуриком, ампутировали заднюю лапку.

— Очень сильно была повреждена и передняя лапка. Придётся ампутировать и её. Врачи долго решали — до какого сухожилия проводить операцию. Самое страшное, что обе лапки — правые. А после ампутации задней лапки, швы на ней не прижились, и врачи наложат другие. У Шурика развилась анемия и осложнение на уши, поэтому лечиться придётся ещё как минимум два месяца. А в следующем году, как только он окрепнет, я планирую поставить ему протезы в Новосибирске, - рассказала Анна Лукьянова.

Сейчас благовещенка делает всё возможное, чтобы котёнок жил. Малыш после операции чувствует себя хорошо, кушает и уже откликается на новую кличку.

Напомним, что это не первая история насилия над животными. На прошлой неделе мальчик выкинул маленького щенка из окна пятого этажа.

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#животные #жизнь #происшествия

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