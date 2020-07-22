Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:49 0

Василий Орлов: «Новая техника поможет оперативно устранять проблемы на дорогах Приамурья»

Василий Орлов: «Новая техника поможет оперативно устранять проблемы на дорогах Приамурья»
Фото: admblag.ru

В скором времени в Амурскую область придёт современная спецтехника по уборке дорог, сообщает пресс-служба областного правительства. Четыре вакуумных подметально-уборочных машин — «дорожных пылесосов» доставят уже в конце июля, а в начале августа приедут 13 комбинированных дорожных машин.

После распределения транспорт передадут администрациям муниципалитетов. Для этого между ними и ГКУ «Амурупрадор» заключат договоры безвозмездного пользования.

На закупку техники из бюджета Амурской области выделили 120 миллионов рублей. Два контракта на поставку сразу 17 машин были заключены в мае.

— Важным условием программы стало то, что спецтехнику приобретают исходя из потребности и заявок муниципальных образований. Значит на места поступит именно та, которая поможет содержать дороги в хорошем состоянии и быстро устранять проблемы, такие как снегопад, — рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Также региональный минтранс уделяет особое внимание обеспечению специальной техникой для уборки дорог сельских поселений Амурской области.

— Сейчас вопрос выделения 150 миллионов рублей и приобретения на эти средства 46 единиц техники рассматривается профильными министерствами. В частности, планируется каждому сельскому муниципалитету приобрести по две единицы техники малой механизации с различным навесным оборудованием, — доложил Александр Зеленин.

Просмотров всего: 187

#транспорт

распечатать


Общество 6

На улицу Шимановского в Благовещенске уложили первый слой асфальта
Общество 4

В Благовещенске перекроют улицы Ленина и Новая
Общество 6

Авиакомпания «Северный ветер» остановила полёты из Благовещенска без объяснения причин
Общество 4

Амурскую область наполнят вежливыми кассирами
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь