Василий Орлов: «Новая техника поможет оперативно устранять проблемы на дорогах Приамурья»

Фото: admblag.ru

В скором времени в Амурскую область придёт современная спецтехника по уборке дорог, сообщает пресс-служба областного правительства. Четыре вакуумных подметально-уборочных машин — «дорожных пылесосов» доставят уже в конце июля, а в начале августа приедут 13 комбинированных дорожных машин.



После распределения транспорт передадут администрациям муниципалитетов. Для этого между ними и ГКУ «Амурупрадор» заключат договоры безвозмездного пользования.

На закупку техники из бюджета Амурской области выделили 120 миллионов рублей. Два контракта на поставку сразу 17 машин были заключены в мае.

— Важным условием программы стало то, что спецтехнику приобретают исходя из потребности и заявок муниципальных образований. Значит на места поступит именно та, которая поможет содержать дороги в хорошем состоянии и быстро устранять проблемы, такие как снегопад, — рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Также региональный минтранс уделяет особое внимание обеспечению специальной техникой для уборки дорог сельских поселений Амурской области.

— Сейчас вопрос выделения 150 миллионов рублей и приобретения на эти средства 46 единиц техники рассматривается профильными министерствами. В частности, планируется каждому сельскому муниципалитету приобрести по две единицы техники малой механизации с различным навесным оборудованием, — доложил Александр Зеленин.