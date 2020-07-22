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22июля
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сегодня, 12:31 0

Два крупных природных пожара потушили в Тындинском районе

Два крупных природных пожара потушили в Тындинском районе
Фото: www.instagram.com/minlesamur/

На сегодняшнее утро в Тындинском районе Амурской области зафиксировали 12 природных пожаров. Два из них уже потушили. Ещё 10 общей площадью в 8 547 гектаров остаются действующими, но находятся под контролем, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Амурской области.

Горящие участки контролирует вертолёт «Амурской авиабазы». Ми-8 ежедневно облетает территорию пожара. Опасные зоны находятся в труднодоступных местах и удалены от населённых пунктов и железнодорожных станций.

Все пожары начались из-за прошедших недавно гроз.

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#пожары #природа

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