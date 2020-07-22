Восемнадцать амурских социальных проектов претендуют на федеральную поддержку

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Фонд президентских грантов рассматривает восемнадцать амурских социальных проектов на суммы от 168 тысяч до 5 миллионов рублей. Общественные организации заявили проекты по направлениям: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Документы сейчас проходят экспертизу.

Орган общественной самодеятельности «Даль» города Благовещенска запрашивает на организацию проекта ремонтного кафе «Другая жизнь» самую крупную сумму – 5 134 702 рубля. «Repair Сafe» - это не обычное кафе, а мастерская, объединяющая мастеров с «золотыми руками» и тех, кому нужна их помощь. Данный формат позволит оказать поддержку жителям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в условиях пандемии. В кафе ремонтируют бытовые электрические и механические устройства, компьютеры, велосипеды, одежду и другие предметы.

Самый скромный бюджет у проекта из Бурейского района. Автономная некоммерческая организация «Бурейский любительский клуб лыжников имени А.С. Новокрещёнова» рассчитывает на помощь в размере 168 320 рублей на организацию «Дня здоровья детей». В нём смогут принять участие дети-инвалиды из Малиновского дома-интерната и пожилые люди, увлекающиеся скандинавской ходьбой.