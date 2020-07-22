В детских приютах Приамурья заканчивается самоизоляция

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На оперативном штабе в правительсвтве Амурской области решили возобновить работу детских учреждений, подведомственных министерству соцзащиты. Как сообщает пресс-служба ведомства, при этом обязательно соблюдение всех санитарно-эпидемических мер.

С 20 июля открыты дмитриевский детский дом, ивановский социальный приют для детей, октябрьский и тындинский социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. 24 июля выйдут с самоизоляции зейский социальный приют для детей «Солнечный». Ещё четыре детских учреждения планируют возобновить работу в прежнем режиме с начала августа.

Напомним, с введением режима самоизоляции в регионе было закрыто восемнадцать учреждений для детей, 14 из них всё ещё работают в ограниченном режиме.

В режиме изоляции также остаются тринадцать домов-интернатов для престарелых и инвалидов и специальных домов для престарелых. Решение об отмене карантина будет принято только при стабилизации эпидобстановки в Приамурье.