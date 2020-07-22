Долг россиян по ипотеке увеличился на 2,6 миллиарда рублей

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Задолженность по ипотеке на срок от 90 дней и больше увеличилась в пять раз, подсчитало коллекторское агентство «Долговой консультант».



— Это означает, что при среднем кредите в 2,3 миллиона рублей ещё 1100 семей в стране скоро расстанутся с жильём, — считает гендиректор «Долгового консультанта» Денис Аксенов.



— Рост неплатежей по ипотеке — закономерный эффект от пандемии, — согласилась директор департамента ипотечного кредитования СМП-банка Наталья Коняхина. Негативный эффект от пандемии рынок ипотеки будет ощущать до конца года. А вот в следующем году, по прогнозам, ситуация выровняется. Ипотечного кризиса мы не ожидаем.



По её мнению, мер поддержки заемщиков и банковского рынка сейчас достаточно. Заемщики, у которых снизились доходы, могут воспользоваться «кредитными каникулами», то есть отложить платежи по кредиту до полугода. Программы реструктуризации предлагают и сами банки. По данным ЦБ, с 20 марта по 30 июня в банки было подано около 260 тысяч обращений о реструктуризации ипотечных кредитов, из которых удовлетворены около 110 тысяч.